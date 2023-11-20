Певец Дмитрий Маликов готовит сюрприз ко дню свадьбы Александра Петрова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 223 0

Знаменитый актер повел в ЗАГС новую пассию через два месяца после знакомства. Теперь пара готовится к пышному торжеству.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Народный артист Дмитрий Маликов получил приглашение на грандиозную свадьбу актера Александра Петрова и его молодой избранницы Виктории. Влюбленные уже побывали в ЗАГСе (через два месяца после знакомства), но без праздника и белого платья оставаться не захотели. Молодожены вовсю готовятся к торжеству, которое обойдется главе новоиспеченного семейства в солидную сумму. По слухам, миллионов на 25 рублей!

На премьере фильма режиссера Романа Полански «Дворец», в котором сыграл Александр Петров, побывал и Маликов. Кроме того, на мероприятии 34-летний актер впервые появился с 22-летней женой. Разумеется, его, а также всех других звездных гостей журналисты расспрашивали о свадьбе. Так и выяснилось, что Дмитрий Маликов станет гостем этого стремительного праздника любви. Более того, он планирует сюрприз для молодоженов.

«Я буду, да. У него есть моя любимая песня, с которой все началось в моей творческой жизни 35 лет назад. Она называется „Ты моей никогда не будешь“. Я бы Саше сделал сюрприз, спел бы эту песню», — с присущей ему скромностью сказал народный артист.

Петров вызвал переполох в светских хрониках, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце и молоденькой супругой, не имеющей отношения к шоу-бизнесу. До этого он несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, которая даже прессе открыто признавалась — ждет предложения руки и сердца буквально вчера. Но никакого предложения не получила. Актеры расстались, а Петров, едва успел отдышаться, повел в ЗАГС первую встречную!

Как рассказала продюсер Яна Рудковская в одном из интервью, на свадьбу приглашены около 100 человек. Перед молодыми выступят первые звезды страны, организацией занимается один из самых дорогих профессионалов столицы Андрей Фомин. Торжество, по словам Рудковской, состоится 25 ноября, и оно будет «шедевральным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о женах самых популярных российских артистов.

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