Корабль разломился пополам из-за шторма у берегов Турции: есть ли выжившие?

Что произошло с экипажем?

Бушует шторм и у побережья западной Турции. Из-за погодных условий сухогруз сел на мель, а затем разломился пополам. Экипаж удалось эвакуировать, а обломки судна позже прибило к суше. Пострадали от стихии и города. Прибрежная зона уходит по воду

Вода проникла и в здания — некоторым отелям пришлось переселять постояльцев. Из-за сильного ветра обрушились деревья — несколько районов оказались обесточены.