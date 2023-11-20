Через тернии, к звездам! Международной космической станции исполнилось 25 лет

За годы службы станция значительно выросла в размерах!

Международной космической станции исполнилось 25 лет. В этот день в 1998 году ракета Протон-К отправила на орбиту первый модуль МКС — российский функционально-грузовой блок «Заря». В начале декабря к нему пристыковался американский модуль с землянами.

За эти годы космическая станция значитально выросла в размерах — у нас там уже шесть модулей. Еще семь — у США, три европейских и еще один- японский. За эти годы проведены тысячи международных экспериментов. Наши космонавты прямо с орбиты рассказали «Известиям» о своей научной работе.