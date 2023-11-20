МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Следствие обвиняет Сергея Попко в гибели мирных жителей Донбасса.

МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ

Фото: Николай Лазаренко / ТАСС

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Экс-командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне возглавляющий администрацию Киева Сергей Попко объявлен в розыск. Информация об этом следует их базы МВД России.

В графе «основание» указано, что Попко разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно — не уточняется.

Ранее Следственный комитет РФ заочно обвинил бывшего военнослужащего в гибели мирных жителей Донбасса. По данным следствия, из-за действия Попко в период с марта 2016 по август 2019 года умерли и пострадали люди. По оценкам ведомства, речь идет о 180 гражданских.

Отмечается также, что из-за преступной деятельности Попко были повреждены свыше 370 объектов гражданской и критической инфраструктуры на территории региона.

МВД РФ ранее объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. СК также заочно обвинил его в гибели мирных жителей Донбасса. Уточнялось, что преступления, к которым он причастен, были совершены в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская певица Джамала объявлена в розыск в России.

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