Украинская певица Джамала объявлена в розыск в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 219 0

Несколько лет назад она одержала победу в конкурсе «Евровидение».

Украинская певица Джамала объявлена в розыск в России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Украинская певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова — Прим. ред.) объявлена в розыск. Соответствующие данные появились в официальной базе МВД России.

Известно, что Джамала разыскивается по уголовной статье. Однако не указывается, в чем конкретно может подозреваться певица, одержавшая победу на конкурсе «Евровидение» в 2016 году.

Певица Джамала — Народная артистка Украины. Родилась в Киргизии в смешанной семье крымского татарина и армянки. После реабилитации крымских татар семья Джамалы перебралась в Крым. Известно, что певица жила в Киеве, но после февраля 2022 года уехала в Польшу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший исполняющий обязанности главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица были объявлены в розыск МВД России.

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