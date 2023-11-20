Украинская певица Джамала объявлена в розыск в России

Украинская певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова — Прим. ред.) объявлена в розыск. Соответствующие данные появились в официальной базе МВД России.

Известно, что Джамала разыскивается по уголовной статье. Однако не указывается, в чем конкретно может подозреваться певица, одержавшая победу на конкурсе «Евровидение» в 2016 году.

Певица Джамала — Народная артистка Украины. Родилась в Киргизии в смешанной семье крымского татарина и армянки. После реабилитации крымских татар семья Джамалы перебралась в Крым. Известно, что певица жила в Киеве, но после февраля 2022 года уехала в Польшу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший исполняющий обязанности главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица были объявлены в розыск МВД России.