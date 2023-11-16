МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

СК ранее заочно обвинил его в гибели мирных жителей Донбасса.

МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия

Фото: www.globallookpress.com / Str

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Бывший секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрей Парубий объявлен в розыск российским МВД. Информация об этом следует из ведомственной базы.

«Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК», — указано в записи.

Статья, по которой он разыскивается, не называется.

Следственный комитет (СК) России 6 октября обвинил Андрея Парубия в преступлениях, в результате которых погибли или пострадали мирные жители Донбасса. Уточняется, что преступления, к которым он причастен, были совершены в 2014 году.

Несколькими днями ранее, 3 октября, в базе данных МВД России появилась информация об объявлении в розыск экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. По какой статье он разыскивается — также не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Киеве арестовал депутата Рады Дубинского по обвинению в госизмене.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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