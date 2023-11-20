«Лишить суверенитета»: режиссер Оливер Стоун раскрыл планы США в отношении РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Режиссер Оливер Стоун: США хотят лишить Россию суверенитета

«Лишить суверенитета»: режиссер Оливер Стоун раскрыл планы США в отношении РФ

Фото: www.globallookpress.com / Cinzia Camela

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Россия особенно укрепила свое положение после прихода к власти Владимира Путина, и это помешало целям Вашингтона.

США хотят заполучить богатые ресурсы России и для этого им нужно лишить страну суверенитета. Об этом заявил режиссер Оливер Стоун.

«США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета», — прокомментировал он в беседе с порталом MovieWeb.

По словам американского кинодеятеля, Вашингтону нужно подавить Москву, чтобы в дальнейшем зайти на Евразийский континент, который, как и Россия, обладает богатыми природными ресурсами.

Стоун также обратил внимание на то, что Россия за последние 20 лет стала намного сильнее, особенно — после прихода к власти президента Владимира Путина. Только вот появление мощного конкурента никак в планы Штатов не входило.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. В США и Европе же признавали, что воздействие оказалось не таким уж и сильным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине.

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