Приговор оглашен: чем закончилось громкое дело Постриганя

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 78 0

Экс-глава Клинского района Постригань получил 18 лет тюрьмы

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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20 ноября 2023 года Клинский городской суд огласил приговор бывшему главе администрации района Александру Постриганю.

Экс-главу подмосковного Клинского района Александра Постриганя приговорили к 18 годам тюрьмы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru. Бывшему чиновнику огласили такой срок по совокупности двух приговоров.

Его подельникам также объявлены обвинительные приговоры. В частности, гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере полмиллиона рублей. Юрист Вадим Ермошкин осужден на семь лет колонии общего режима с обязанностью выплаты штрафа в размере 400 тысяч рублей, и эксперт Андрей Бекетов получил пять с половиной лет колонии общего режима.

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области; 5-tv.ru

Дело Постриганя

По данным следствия и суда, Постригань, руководя Клинским районом Московской области, в период с августа 2003 года по июнь 2018 года организовал преступное сообщество из трех структурных подразделений, в нем членствовали должностные лица местной администрации, представители бизнеса и родственники чиновника. Доказано, что за 15 лет участники противоправного сообщества совершили в целом 16 тяжких преступлений. Причиненный ущерб оценен на сумму более 72 миллионов рублей.

Напомним, в 2020 году Постригань был осужден на 15 лет колонии с крупным штрафом— свыше ста миллионов рублей. Следователи установили, что в 2012 и 2013-м годах он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов. При этом Постриганю было известно, что работы по строительству дома не завершены.

Кроме того, доказано, что экс-чиновник получил от одного из застройщиков взятку в размере не менее 20 миллионов рублей. Свою вину он не признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержан в Сочи.

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