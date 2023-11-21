А разговоров-то было: Евросоюз продолжает без стеснений закупать российский газ

Эфирная новость 28 0

Евросоюз продолжает закупать российский газ, несмотря на санкции

Фото, видео: Stefan Sauer / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на обещания отказаться от нашего топлива, европейские страны действиями показывают, что это невозможно.

Запад абсолютно не стесняется покупать российский сжиженный природный газ (СПГ). На страны Евросоюза пришлось больше половины поставок голубого топлива из нашей страны.

Несмотря на обещание отказаться от природных ресурсов из России, Испания и Франция стали вторыми и третьими по величине покупателями СПГ после Китая. За первые десять месяцев этого года Мадрид потратил на российский газ почти два миллиарда евро. Париж закупился на полтора миллиарда. Чуть меньше средств выделил Брюссель.

Поставить на колени не получилось: Европа и США потерпели оглушительный провал

В сентябре замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европа не может пока полностью отказаться от российского газа.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Вместе уже десять лет: почему Кай Метов не женится на молодой модели
5:19
Успокоительная пилюля: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США
5:05
«Какие мои годы»: Филипп Киркоров уже думает над новой пластической операцией
4:52
Бум внутреннего туризма: спрос на отели в новогодние праздники вырос в полтора раза
4:39
Хотят выступать дуэтом: как Дмитрий Маликов воспитывает сына
4:25
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока

Сейчас читают

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Почему Зеленский начал говорить о новом майдане?
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд