Намек Залужному? Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой

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Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой

Фото, видео: REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

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Похоже, что отношения между президентом Украины и главкомом ВСУ продолжают деградировать. Но во что все это может вылиться в конечном счете?

Сам Зеленский недвусмысленно намекнул главкому ВСУ Залужному, что тому не следует мечтать о президентстве. В интервью британскому таблоиду The Sun президент Украины заявил, что если человек ведет войну, он не должен задумываться над тем, чтобы баллотироваться на выборах. Ведь в противном случае на передовой он будет вести себя как политик, а не военный, а это «большая ошибка».

Таким образом, Зеленский осадил Залужного, который ранее в интервью американской газете заявил, что в конфликте с Россией Украина зашла в тупик и успехов на фронте ей не добиться. Эти слова главкома ВСУ в украинском обществе расценили как претензии на президентское кресло.

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24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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