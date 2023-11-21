Возможен ли сейчас на Украине подобный сценарий, и как он будет развиваться?

Президент Украины Владимир Зеленский не на шутку взволнован своими очень шаткими позициями. На днях он обвинил Россию в подготовке государственного переворота. Что на самом деле скрывается за словами президента Украины и возможен ли сегодня сценарий 2004 и 2014 годов?

Сегодня на Украине идет активная борьба за власть. Многие из бывших сторонников Зеленского, вроде депутата украинского парламента Александра Дубинского, сейчас находятся в прямой оппозиции с лидером страны. Таких противников режима Зеленский наказывает по полной строгости — тот же Дубенко сейчас находится под арестом по обвинению в государственной измене и работе на российскую разведку. Судя по всему, команда Зеленского готовит информационную атаку, с целью обвинить Россию во вмешательстве в дела Украины.

Таким образом президент страны пытается отвлечь внимание от куда более серьезных проблем. Сторонники экс-президента Петра Порошенко активно продвигают идею о необходимости создания коалиционной власти для «лучшего управления воюющей страной». Разумеется, такое развитие событий не устраивает Зеленского, который годами выстраивал вертикаль власти в угоду своему благополучию. Одним из самых ярких признаков того, что Зеленский боится потерять власть — это недавняя отмена выборов президента Украины в 2024 году. В начале ноября он заявил:

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры»

Таким решением, Зеленский пошел наперекор своим западным спонсорам. В консервативных западных СМИ сейчас все больше и больше муссируется тема того, что президент Украины — диктатор и мясник. Выборы в 2024 помогли бы Зеленскому откреститься от подобных высказываний и продемонстрировать «демократическую Украину», однако президент страны не стал так поступать. Предвидя падение своего и без того низкого рейтинга, украинский лидер заранее решил подстелить себе солому и обозначить любые формы протеста, как пророссийские провокации.

Но возможен ли народный бунт? Издание EADaily полагает, что сценарий первого и второго майдана вряд ли повторится — народ не будет месяцами стоять на площадях, в ожидании изменений, а сразу перейдет к решительным действиям. Тот уровень насилия, который был достигнут на евромайдане к его завершению, на гипотетическом новом майдане будет с самого начала. На Украине сейчас много оружия и людей, имеющих боевой опыт, чего не было во время переворотов прошлых лет. По имеющимся прогнозам, у третьего возможного майдана есть два варианта развития событий.

Первый вариант — быстрый. У Украины не осталось денег. Вся экономика страны сегодня держится только на западном финансировании. В последние месяцы из-за неудач ВСУ на поле боя, а также эскалации палестино-израильского конфликта поддержка от США и ЕС значительно ослабла, а в скором времени может и совсем прекратиться. В таком случае Киев окажется в ситуации экономического и социального коллапса. Это может привести к обесцениванию гривны, голоду и массовым беспорядкам. В этом сценарии Зеленский сбежит из страны, бросив народ на произвол судьбы.

Но такой вариант вряд ли устроит Запад. Это может стать угрозой однополярному миру, выстроенному на гегемонии США и ЕС, поэтому им намного выгоднее второй сценарий — военный переворот. Отношения Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сильно испортились, а в будущем последний может и вовсе последовать за своими товарищами из стана бывших сторонников Зеленского. Чтобы хоть как-то удержать власть, президенту Украины потребуется предоставить народу хоть какие-то успехи на фронте, не обращая внимания на потери. Такая ситуация может стать оводом для Запада дать отмашку Залужному, чтобы тот устроил военный переворот и установил бы в стране военную диктатуру.

Хотя вряд ли хоть один из этих сценариев позволит Украине сохраниться, как государству, считают эксперты.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал.