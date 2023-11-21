В колонии нашли тело осужденного за коррупцию экс-генерала Максименко

Он был фигурантом дела Шакро Молодого и отбывал наказание за получение крупной взятки.

Тело экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко нашли в колонии в Нижегородской области, где он отбывал срок. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Осужденного нашли без признаков жизни в помещении для хранения вещей в психиатрической лечебнице. Он умер в ночь на 21 ноября. Информацию уже подтвердил адвокат Андрей Гривцов после разговора с родственниками Максименко. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Михаила Максименко задержали в 2016 году, а через два года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении крупной взятки высокопоставленными сотрудниками Следкома.

Суд установил, что Максименко вместе с экс-начальником московского главка СКР генералом Александром Дрымановым и еще несколькими высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета получили один миллион долларов от вора в законе Шакро Молодого за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, который был осужден за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015-го.

Всего высокопоставленные сотрудники столичного ведомства получили порядка 800 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший руководитель приморского управления Росимущества был арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве.