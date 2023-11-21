Ни в коем случае: почему нельзя убивать пауков дома

На само деле, членистоногие могут принести пользу человеку. Но какую?

Пауки, живущие в городских квартирах, являются союзниками людей, и не стоит их бояться. Об этом сообщает utro.ru.

По данным издания, пауки успешно избавляют квартиру от комаров и мелких мошек. Кроме того, они стараются всячески избегать контактов с людьми. Кусаются они крайне редко.

Кроме того, согласно древним поверьям, убийство паука может спровоцировать негативные события в жизни. Пауков воспринимали как вестников неких важных новостей.

Если вам некомфортно при виде членистоногого, то стоит аккуратно вынести его на улицу, не причиняя ему вреда. Главное помнить, что пауки боятся вас еще больше, чем вы их.

«Создания любопытные»: какие пауки представляют наибольшую опасность для россиян

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие поверья связаны с пауками. К примеру, если вы заметили членистоногое на левой руке, то скоро вас будет ждать денежное вознаграждение. Чем больше размер паука, тем больше денег вам достанется.