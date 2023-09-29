«Создания любопытные»: какие пауки представляют наибольшую опасность для россиян

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 5 0

Энтомолог Гниненко: самые опасные пауки в России — это тарантулы

Фото, видео: www.globallookpress.com / imon Belcher; сайт Российского государственного аграрного университета; 5-tv.ru

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Где ядовитых членистоногих можно встретить чаще?

Какие пауки представляют смертельную опасность для россиян? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

К наиболее опасным видам он отнес тарантула. Ученый отметил, что сами они нападать не будут. Однако людям стоит проявлять осторожность и не совать пальцы в норы в земле. Также специалист подчеркнул, что представителей этого вида довольно трудно встретить на территории нашей страны.

«Если говорить о пауках, об их ядовитости, то многие могут доставить неприятности для людей. Однако погибнуть… На мой взгляд, это очень большое допущение, что такое возможно. С другой стороны, люди — создания любопытные», — уверен Гниненко.

Он также добавил, что ядовитых пауков чаще наблюдают в северных регионах страны. По словам эксперта, это связано с изменениями климата. Но, в любом случае, шанс встретиться с ними крайне мал.

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