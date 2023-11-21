Евросоюз может ограничить передвижение дипломатов из РФ: новые требования

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов РФ в Евросоюзе

Евросоюз может ограничить передвижение дипломатов из РФ: новые требования

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Какова вероятность, что эти санкции войдут в 12-й пакет?

Власти Чехии выступили с предложением ограничить передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. Инициатива выдвинута на рассмотрение ЕС, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Европарламенте.

Тем самым газета подтверждает сообщение Financial Times о предложении. В материале отметили, что пока обсуждение ограничений в отношении российских дипломатов находится на начальной стадии и вряд ли инициатива войдет в 12-й санкционный пакет.

В предложении говорится, что российские дипломаты должны получать документы, которые позволят им путешествовать внутри страны пребывания без возможности посещать остальную часть Шенгенской зоны. Согласно инициативе, в Евросоюзе следует принимать только биометрические паспорта, которые подделать трудно.

В Чехии подчеркнули, что ряд дипломатов из России с полученными в учреждениях ООН в Вене визами могут спокойно посещать страны Евросоюза. Однако во многих случаях дипломатическими работниками якобы могут прикрываться агенты ГРУ и других спецслужб России.

А разговоров-то было: Евросоюз продолжает без стеснений закупать российский газ

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, готова ли Европа лишиться российских алмазов.

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