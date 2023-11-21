«Лайкер — он и в Китае лайкер»: Бузова о подписке Давы в соцсетях и слухах о воссоединении

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19 0

Рэпер Давид Манукян снова подписался на Ольгу Бузову и лайкает ее фотографии

«Лайкер — он и в Китае лайкер»: Бузова о подписке Давы в соцсетях и слухах о воссоединении

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Ольга Бузова

После поездки расставшихся два года назад знаменитостей в Китай их фанаты так и ждут новостей о возобновлении отношений. Дождутся ли?

Поющая телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян снова вместе — об этом все чаще сплетничают поклонники и светские хроникеры. Недавно звезды вернулись из Китая, где впервые работали вместе над новым шоу спустя два года после скандального расставания. Очарование новой культуры, испытания на проекте, роль туристов в далекой стране, судя по всему, смягчили сердца бывших. Ольга согласилась сниматься с Давой, а Дава пошел еще дальше — подписался на ее соцсети и давай ставить лайки.

От внимания публики жесты Манукяна не ушли, да и поведение его экс-возлюбленной вызывает вопросы. Раньше поговаривали, что Бузова категорически запретила продюсерам звать Даву в проекты, в которых она принимает участие. А теперь спокойненько работает с ним вместе. Правда, от колкостей удержаться все равно не может. Отвечая на вопрос корреспондента издания 7Дней.ru, она вспомнила знакомство с бывшим — на съемках ее клипа.

«Ну он же снимался в клипе на песню „Лайкер“. Ну, лайкер — он и в Китае лайкер. Все, что происходило в Китае, вы все увидите скоро на экранах, не хочу спойлерить. Было очень интересно и увлекательно, наша встреча состоялась», — заинтриговала звезда, загадочно улыбаясь.

В отличие от Манукяна, Бузова и не подумала подписаться в ответ. При этом фанаты отмечают, что поездка в Китай преобразила обоих. Дава заметно похудел, отлично выглядит, публикует позитивные посты и радуется жизни и своим возможностям. Ольга тоже кажется поклонникам счастливой и, может быть, даже влюбленной. Воссоединению быть? Судя по накалу интереса к паре, скоро ответ прозвучит вслух.

Бузова и Манукян раскрыли свои отношения в 2019 году, встречались больше года. Артистку звали замуж, но та не спешила снова под венец после кошмарного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Влюбленные провели церемонию на Мальдивах, однако граждан РФ она не наделила новым статусом. Вскоре после празднования 35-летия прогремело расставание, Бузова обвиняла Манукяна в абьюзе. С тех пор оба так и не нашли новую любовь.

Ранее, писал 5-tv.ru, сваха Роза Сябитова объяснила, как Ольге Бузовой найти хорошего мужа.

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