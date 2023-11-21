Суд отказался исключать журналиста Муратова* из реестра иноагентов

Журналист Дмитрий Муратов* не будет исключен их списка иностранных агентов. Такое решение было вынесено судьей Замоскворецкого суда Москвы Натальей Хайретдиновой в ответ на иск журналиста к Минюсту.

«В иске Муратова Дмитрия Андреевича* к Министерству юстиции России об исключении его из реестра иностранных агентов отказать», — цитирует ее агентство РИА Новости.

Муратов был внесен в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года. В сообщении Минюста уточнялось, что основаниями для этого стали: участие журналиста создании и распространении материалов иностранных агентов, использование зарубежных площадок для распространения мнений, а также формирование им негативного образа политики РФ.

Муратов присвоенный ему в России статус назвал «клеймом» и заявлял о незаконности подобного решения. Адвокаты журналиста ходатайствовали о снятии с него статуса, но безуспешно.

Ранее 5-tv.ru писал, что из реестра иноагентов исключили более 60 человек и юрлиц.

* — признан иноагентом в РФ