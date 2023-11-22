«Слушки пускала грязные»: как Наталья Рудова мстила бывшим возлюбленным

По словам актрисы, она «врет как дышит», поэтому ей сложно не поверить.

Некоторые люди из-за сильного чувства обиды начинают мстить бывшим. И звезды отечественного шоу-бизнеса — не исключение. Среди них — Наталья Рудова. Актриса понимает, что идти на поводу таких эмоций плохо. Но призналась, что поделать с собой порой ничего не может.

«Не думаю, что месть это правильно. Отрицательная энергия. Не думаю, что месть может привести к чему-то хорошему. Но… Может быть на минуточку, ради чувства удовлетворения. Но я не сторонник того, когда нужно „ждать кармы“», — рассказала артистка корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Кеша должен умереть».

По мнению Рудовой, иногда нужно брать инициативу в свои руки и ускорять эффект бумеранга, поскольку энергия обиды и злости не дает спокойно жить. Конечно, лучше простить обиды бывшему и оставить все в прошлом. Но иногда, уверена актриса, «можно что-нибудь накидать на вентилятор».

«Ну так, по мелочи. Слушок можно какой-то пустить. А кто мне не поверит? Я вру как дышу, честно! Я реально офигительно вру. Всю жизнь. Что родителям, что… Понятно, что невинно все. Мне сложно не поверить. Я слушки пускала (про бывших. — Прим. ред.). Я могла, да. Грязные», — разоткровенничалась Рудова.

Сериал «Кеша должен умереть» — работа Константина Богомолова и Евгении Громовой. Сюжет разворачивается вокруг четырех обманутых женщин, которые решают отомстить мужчине, водившему их за нос.

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