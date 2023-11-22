Живая и искусственная: во сколько обойдутся новогодние елки в 2023 году

Эфирная новость 25 0

Живая новогодняя ель в 2023 году будет стоить почти 1,5 тысячи рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россияне уже вовсю начинают готовиться к Новому году. Но сколько придется отдать за главный символ праздника?

Искусственные елки к празднику в этом году обойдутся примерно на 20% дороже, чем в прошлом. «Известия» выяснили, как изменились цены на новогодние атрибуты.

В среднем, искусственная елка обойдется в четыре с половиной тысячи рублей. Натуральные тоже подорожали, но не так сильно. Примерно плюс 5% за год. Живое полутораметровое дерево будет стоить около полутора тысяч рублей.

Такой же рост — плюс 5% показали гирлянды. За упаковку подсветки просят в районе 500 рублей. И почти на 20% дороже обойдутся в этом сезоне елочные игрушки. Небольшой набор — в районе 360 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать новогодний адвент-календарь для ребенка.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Мощные пушки «Гиацинт-Б» наносят удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
В Техасе упал самолет на оживленную улицу
5:36
Может стоить красивой улыбки: почему нельзя грызть ручки или карандаши
5:23
На любой кошелек и вкус: ТОП-9 подарков на День матери
5:13
Живая и искусственная: во сколько обойдутся новогодние елки в 2023 году
5:00
«Я потерялся»: Денис Клявер признался, что страдал звездной болезнью

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд