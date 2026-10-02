Охота на косолапого: к чему приведет массовый отстрел медведей

Охотовед Кудактин: отстрел трети медведи спасет их популяцию в России

Отстрел 100 тысяч особей спасет всю популяцию медведей в России. Об этом 5-tv.ru сказал биолог-охотовед, академик Российской академии естественных наук Анатолий Кудактин.

По его словам, 30 сентября прошло заседание с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. Встреча была посвященна регуляции численности этих животных. На ней было принято решение об отстреле 100 тысяч особей данных хищников из 300 тысяч, проживающих на территории России.

Данная мера была принята из-за участившихся нападений медведей на людей. Но кроме этого, уверен биолог, регулируемая охота на этих хищников поможет спасти и всю их популяцию.

«В настоящее время сложилась ситуация такая, что необходимо какое-то количество медведей убрать, которые пришли к людям и создают угрозу для человека. Это синатропные (животные, тесно связанные с людьми. — Прим. ред.) медведи, которые потенциально в ближайшее время могут стать полными людоедами. И начнется то, чего не хотелось бы, потому что медведям объявят войну. <…> Играет кто в шахматы, отдают фигуру — выигрывают партию. Мы сейчас должны отдать это количество медведей и спасти популяцию медведей. Потому что символ России — это медведь бурый», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что не все эти хищники мешают людям. Те, что живут глубоко в тайге, не угрожают человеку, как и он им. Опасна лишь определенная группа, которая оказалась слишком близко к нам.

На появление подобных животных влияет несколько факторов. Один из них — естественный. У медведей, по словам Кудактина, бывают всплески численности и особые периоды поведения. Но и человек сыграл в сближении с данным зверем немаловажную роль. В последние годы люди все чаще стали подкармливать этих животных. Поэтому медведи потянулись к местам жительства человека.

«Придя в населенный пункт, он видит себя хозяином. А человек для него конкурент трофический (за одни и те же ресурсы. — Прим. ред.), пищевой или легкая добыча. Все он один раз попробовал человека убить и после этого становится людоедом», — уточнил биолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что охота на медведей значительно сложнее охоты на копытных животных, а продукция такой добычи практически не востребована.

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