«Смахнули веником — и все»: почему пауки активизируются осенью и чем они опасны

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 40 0

Оказалось, что в России лишь несколько видов членистоногих способны доставить человеку серьезный дискомфорт.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Биолог Голубитченко связал осеннее нашествие пауков с бабьим летом

Появление большого количества пауков осенью связано с бабьим летом. Об этом биолог и эколог Вениамин Голубитченко рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Обычно с бабьим летом связано расселение пауков. Это как народная примета: полетели пауки — это бабье лето», — объяснил Голубитченко.

Эксперт отметил, что чем теплее осень, тем активнее идет этот процесс. При этом большинство молодых пауков настолько малы, что практически неспособны прокусить кожу человека.

По словам биолога, действительно опасных для людей видов в России немного. Среди наиболее известных он назвал крестовиков и южнорусского тарантула.

Укус крупного паука может вызвать боль, покраснение, отек, повышение температуры и озноб. Обычно неприятные симптомы проходят за несколько дней, особенно если у человека нет серьезных хронических заболеваний.

«Поэтому пауков бояться смысла нет. Смахнули их веником — и все», — сказал биолог.

Ранее 5-tv.ru писал о 61-летнем британце, который едва не лишился руки после укуса паука. Мужчина перенес несколько операций и четыре дня провел в коме из-за некротического фасциита и сепсиса. После тяжелой болезни он решил изменить образ жизни и вместе с женой занялся спортом.

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