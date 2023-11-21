Создаем новогоднее настроение: как сделать адвент-календарь для ребенка

Традиция дарить адвент-календари детям и взрослым очень популярна в Европе — с ними гораздо интереснее ждать Рождества и создавать праздничное настроение. Считается, что первый детский рождественский календарь напечатал предприниматель Герхард Ланг в своей типографии «Reichhold & Lang» в Мюнхене в начале XX века. С тех пор идея многократно изменилась, усложнилась, появилось множество вариантов — от простых мешочков с подарками до деревянных домиков с ящиками. В России адвент-календари тоже полюбились, но так как здесь масштабнее празднуется Новый год, отчет начинается 1 декабря и заканчивается 31-го.

www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Строить в квартире еще один домик необязательно, смастерить адвент-календарь можно и своими руками из подручных материалов — ткани, бумаги, одноразовых стаканчиков или даже втулок от туалетной бумаги. А можно купить готовый набор, коих уже сейчас полно в маркетплейсах. В качестве подарков родители выбирают сладости, маленькие игрушки, открытки, записки с заданиями, канцелярию, заколки-бантики, украшения, детали конструктора — что душе угодно. Для любителей сюрпризов своими руками 5-tv.ru приготовил несколько идей.

Домики из картона

Вам понадобятся простой или цветной картон, шаблон домика, ножницы, линейка, канцелярский нож, белый карандаш, дырокол, клей, веревка или лента, подарки. Подвешивать домики можно веревочками или прищепками.

Перенесите на картон шаблон, вырежьте по контуру, по линиям сгибов пройдитесь тыльной стороной ножа, чтобы не прорезать бумаги, согните детали по этим линиям и согните и склейте. Белым карандашом можно нарисовать снег и сосульки на крыше. Останется только уложить подарки, пронумеровать и подвесить. Вместо домиков вы можете сделать рождественские носочки или панель с карманами.

Адвент-календарь из втулок

Эта несложная в исполнении идеи вообще не потребует навыков инженера или мастера оригами. Вам понадобятся тонкая лента, ножницы, толстая ветка, упаковочная бумага, собственно втулки от туалетной бумаги — по одной на каждый день календаря, клей, степлер, толстая игла, шило, белая бумаг и «начинка», то есть подарки. Несколько полуметровых отрезов ленты сложите вместе и привяжите к концам ветки.

Отрежьте от каждой ленты по три-четыре куска длиной 50–60 сантиметров. Сложите их вместе и привяжите к двум концам ветки. Из упаковочной бумаги вырежьте прямоугольники для оборачивания втулок, оберните и подклейте. Согните одну сторону втулки и скрепите степлером. То же самое нужно проделать с другой стороны, но перпендикулярно первой. Не забудьте перед этим положить внутрь подарок! Осталось пронумеровать, проделать отверстия толстой иглой, шилом или другим инструментом, вставить ленты или веревки и привязать к ветке.

www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Адвент-календарь из бумажных стаканчиков

Вам понадобятся бумага для скрапбукинга, ножницы, клей, самоклеящиеся стразы, бумажные стаканчики — по одному на каждый день, толстая игла, шило, толстые нитки, ткань, канцелярские резинки, обруч, гирлянда с лампочками, гирлянда-мишура, широкая лента.

Стаканчики можно украсить бумажными цифрами и другими аппликациями. Приклейте все украшения и стразы. Затем в середине дна сделайте прокол, протяните через него нитку и крепко завяжите изнутри, на узел можно капнуть клея для прочности. Теперь положите в стаканы подарки, вырежьте из ткани кружочки, накройте стаканы и оберните резинкой верх — чтобы получилась бумажная «банка варенья». Привязывайте подарки к обернутому гирляндами обручу так, чтобы все они оказались внутри.

Адвент-календарь из фетра или ткани

Приготовьте картон, карандаш, линейку, ножницы, отрез фетра, мелок, иглу, толстые нитки, липучки на клеевой основе, клей-пистолет; по одной пуговице на каждый день, готовые цифры или картон для их вырезания, деревянную палочку или ветку. Вырежьте из картона деталь длиной 18 сантиметров и шириной шесть. От края меньшей стороны отступите пять сантиметров, проведите линию, потом еще семь сантиметров — и еще линию. Сверху и снизу далее вырежьте дуги, направленные в одну сторону — получился шаблон для кармашков. Теперь с его помощью этого шаблона вырежьте заготовки из фетра. Сложите, прошейте по бокам.

На большом прямоугольнике из фетра разместите кармашки, затем с помощью клея-пристолета зафиксируйте каждый на своем месте, на клапаны кармашков наклейте пуговицы и цифры. Декор вы можете повторить, как на видео, а можете придумать сами! Деревянную палочку или ветку пришейте к верхней части фетрового прямоугольника, привяжите веревку и повесьте свое творение на стену. В кармашки положите подарки — в последнюю очередь.

Выберете свой способ удивить малыша сюрпризом, который сделает весь его декабрь праздником!

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