Игры со смертью, истерики, слезы: певец Шарлот получил по заслугам

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 134 0

Задержанный из-за сжигания паспорта РФ певец Шарлот не раз играл со смертью

Игры со смертью, истерики, слезы: певец Шарлот получил по заслугам

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Сжегший паспорт скандальный артист раскаялся в содеянном. Но, кажется, ему совсем не поверили. Впереди — тюрьма?

Певец Эдуард Шарлот — один из самых скандальных молодых артистов, который сегодня рискует реально оказаться за решеткой. В июне 2023 года он демонстративно сжег собственный паспорт, думая, что деяние останется незамеченным. Но хайп удался — накануне Шарлот прилетел в Петербург, где прямо в аэропорту его задержала полиция. 5-tv.ru вспоминает все, чем прославился дебошир.

Карьера Шарлота

Эдуард Шарлот — артист с высшим музыкальным образованием, он является выпускником Самарского государственного института культуры. Широкую популярность он обрел после участия в музыкальном телепроекте в 2019 году.

Несмотря на то, что молодой человек не дошел до финала, именно после участие в телевизионном конкурсе у него появились толпы поклонников. А вскоре у певца вышел первый студийный альбом.

Намек на суицид

В январе 2022-го на странице музыканта в соцсетях появилось пугающее фото.

На черном фоне исполнитель написал свою дату рождения и текущий год, дополнив послание аббревиатурой, которая может относиться к латинской фразе «rest in peace» — «покойся с миром», которую в основном указывают на надгробиях.

После публикации этой записи Шарлот перестал вести блог.

Кроме того, артист, начавший год с мрачного послания, сыграл роль влюбленного певца-суицидника в сериале «1703». Премьера фильма состоялась осенью 2022-го.

Инсценировка смерти

В январе 2023-го о Шарлоте вновь заговорили. Поводом стало сообщение о его смерти и дате похорон в блоге артиста.

«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля», — говорилось в публикации.

При этом родственники певца информацию о его кончине не подтверждали, но и не опровергали. Однако большинство интернет-пользователей правильно были уверены, что новость является фейком. На Шарлота массово посыпались обвинения в том, что он играет со смертью ради хайпа.

Реакция пользователей в соцсетях на задержание Шарлота

После задержания Эдуард извинился за то, что сжег паспорт. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

5-tv.ru

«Я сжег паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду», — объяснил Шарлот свой поступок.

Новость о музыканте, который находясь в другой стране избавился от паспорта и после этого вернулся в Россию, разгневала пользователей сети.

«Это в психиатрии называется игра „Дурачок“, мягкий вариант. А сам-то он по жизни кто, чтобы о нем в топе новостей писать. В первый раз слышу»;

«Самое место ему на природе — Колыма»;

«Ну сжег и сжег, не восстанавливать паспорт. А самого в места, где на него будут хорошо влиять и правильно информировать»;

«Простите, я больше так не буду, дитя малое, неразумное»,

«Это просто идиотизм»,

«Кто вообще позволяет им всем так поступать? Самое жесткое наказание!»

«Ваши извинения не принимаются», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru психолог объяснил «игры со смертью» музыканта Шарлот.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год
15:06
Проклятье Кеннеди: почему члены одной из известнейших семей США умирают один за другим
15:03
Путин объявил 2024 год в России годом семьи
14:56
Катя Пушкарева возвращается: как сложилась судьба актеров сериала «Не родись красивой»
14:49
«Решают промолчать»: как украинки в Польше подвергаются насилию на работе
14:45
Суд отказался выпустить обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова из СИЗО

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд