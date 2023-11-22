Суд на Украине заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 102 0

Их обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.

Суд на Украине заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / Olena Khudiakova

Читайте нас в: Дзен Новости

Более 50 российских депутатов Госдумы были заочно приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине. Об этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале.

«По материалам СБУ 15 лет тюрьмы заочно получили еще 52 депутата РФ», — написано в сообщении.

Уточняется, что российские парламентарии были обвинены в посягательстве на территориальную целостность Украины. Указано, что 15 февраля прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР И ДНР.

В СБУ также отметили, что обвинительные акты против еще 23 российских депутатов были направлены в суд.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:19
Понадобится телефон: как оформить ДТП без инспекторов ГИБДД за полчаса
18:05
Корреспондент Максудов получил ранения при атаке ВСУ в Запорожской области
17:59
Певцу Шарлоту назначили административный арест за неадекватное поведение
17:52
«Суета и трепет»: как Александр Петров устроит гуляния в роли молодожена
17:46
Польша заявила о получении рекордной партии оружия от США
17:36
Газа — как пример: почему в мире идет глобальное сворачивание демократии

Сейчас читают

30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд