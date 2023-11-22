Более 50 российских депутатов Госдумы были заочно приговорены к 15 годам тюрьмы на Украине. Об этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале.

«По материалам СБУ 15 лет тюрьмы заочно получили еще 52 депутата РФ», — написано в сообщении.

Уточняется, что российские парламентарии были обвинены в посягательстве на территориальную целостность Украины. Указано, что 15 февраля прошлого года они поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР И ДНР.

В СБУ также отметили, что обвинительные акты против еще 23 российских депутатов были направлены в суд.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

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