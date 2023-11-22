Певцу Шарлоту назначили административный арест за неадекватное поведение

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 35 0

Сам музыкант полностью признал вину и раскаялся.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Суд назначил певцу Эдуарду Шарлоту административный арест сроком на 13 суток. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Санкт-Петербурга, где также побывал корреспондент 5-tv.ru.

В среду, 22 ноября, Шарлот объявил о возвращении в Россию после того, как демонстративно сжег перед видеокамерой российский паспорт. Музыкант прилетел ночью в Петербург, где его встретила полиция.

В суде заявили, что Шарлот неадекватно себя вел в общественном месте в позднее время суток: выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал. В итоге музыкант получил административный арест, однако вину полностью признал и раскаялся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Шарлот получил по заслугам.

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