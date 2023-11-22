Вы имеете право: в каких случаях можно не платить за блюдо в кафе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Плохое блюдо в кафе может быть поводом не платить за него

Вы имеете право: в каких случаях можно не платить за блюдо в кафе

Фото: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch

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Эксперт по защите прав потребителей рассказала то, о чем не каждый знает.

Есть три причины, по которым гость кафе может отказаться от оплаты блюда. Об этом рассказала юрист и эксперт по защите прав потребителей Мария Свиридова изданию aif.ru.

«У нас по закону потребитель до приобретения товара или услуги имеет право получить о ней полную и достоверную информацию: состав, вес, цена. Если эта информация не была предоставлена, то вы имеете право не платить за блюдо», — сказала специалист.

Состав

Первой причиной не платить за еду может стать его состав. Если в вашем блюде использовали просроченные продукты, то это весомый повод уйти, не заплатив за счет. А если в заведении помимо людей питаются еще и тараканы, то и вовсе следует уведомить об этом Роспотребнадзор.

Также можно не оплачивать заказ, если, рассказав официанту об аллергии, он все равно принес блюдо с этим ингредиентом.

Вес

Многие недобросовестные заведения пытаются обмануть клиентов с помощью веса блюда.

«Вы приходите в кафе и заказываете шашлык. Цена в меню — 1000 рублей, а счет вам приносят на 10 000. Выясняется, что 1000 рублей — это сумма не за шампур мяса (одну порцию), а за 100 грамм. В этом случае вы вправе потребовать перерасчета», — сказала юрист.

Цена

Еще одна уловка, которой пользуются рестораны — это цена на дополнительные блюда. Как правило, бургер подается с картошкой. Но если вдруг клиенту говорят, что за картошку он тоже должен, хотя он ее не заказывал, то за это блюдо можно не расплачиваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор придумал, как защитить россиян от просрочки в магазинах.

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