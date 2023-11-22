В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского

За что задержан чиновник?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Бывший заместитель министра энергетики России Петр Нидзельский задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Дело против чиновника возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Но все же суд отклонил ходатайство о заключении под стражу бывшего заместителя Минэнерго. Было принято решение отправить Нидзельского под домашний арест.
Чиновник занимал пост заместителя министра энергетики с 1994 по 2004 год.
Ранее 5-tv.ru писал, что Московский городской суд отказался выпустить обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из СИЗО. Он стал фигурантом громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении его под стражу из-за наличия гражданства Сент-Люсии, а также действующих виз в США, ОАЭ и Италию, что позволило бы ему сбежать из страны.
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