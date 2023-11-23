Корреспондент Максудов погиб при атаке ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области погиб корреспондент федерального телеканала Борис Максудов в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

Днем ранее, 22 ноября, стало известно, что Максудов получил осколочные ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на группу журналистов. Его экстренно доставили в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью одной из программ федерального телеканала заявила, что следила за ситуацией.

«Российские журналисты много лет являются целью, как считают в Киеве, законной — это они так произносят — целью для уничтожения», — заявила Захарова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что командир катера Черноморского флота Денис Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ.