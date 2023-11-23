Командир катера Черноморского флота погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ

Дениса Никитина посмертно наградили орденом Мужества.

В Крыму погиб старший мичман ВМФ РФ Денис Никитин при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) базы Черноморского флота. Печальное известие сообщили на официальном сайте Черноморского казачьего округа.

Погибший мужчина был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске.

Как стало известно 5-tv.ru, атака украинских националистов произошла 10 ноября. Боевики совершили нападение на базу Черноморского флота. Никитин в тот момент пытался спасти свой корабль. Ему потребовалась помощь врачей. Медики до последнего боролись за его жизнь, но сердце военнослужащего в госпитале остановилось.

Командир российского катера Никитин был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях смерти актрисы Полина Меньших при ударе ВСУ.