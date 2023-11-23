В составе не указано: в пельменях с российских прилавков нашли патогенные бактерии

Чем покупателей кормят производители? Роскачество провело исследование и ответило на этот вопрос.

В пельменях, которые продаются в российских магазинах, были обнаружены кишечная палочка, патогенные бактерии и ингредиенты, которые производитель не указывает в составе. Об этом по результатам проведенных проверок сообщили в Роскачестве.

Проверки коснулись 20 самых популярных среди потребителей торговых марок. Они были исследованы по 587 показателям безопасности и качества.

Таким образом, в пельменях «Горячая штучка» было выявлено повышенное число микроорганизмов. Кишечная палочка была обнаружена в продукции «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкаревъ». В пельменях «Зеленая линия» и «Чернышихинские пельмени» нашли и микроорганизмы, и палочку.

Листерии были обнаружены в продукции торговой марки «ВкусВилл», а в «Горячей штучке», «Мясном дворике», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» нашли сальмонеллы.

Состав, указанный на упаковке, не совпал с настоящим у пельменей брендов «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково», Caesar, «Ашан». В некоторых из них были найдены частицы костной ткани, а других — соевый белок, мясо птицы, в том числе механической обвалки, крахмал, коллагеновый животный белок, клетчатку, пищевые добавки и камедь рожкового дерева.

В Роскачестве проинформировали производителей о нарушениях, обнаруженных в их продукции. Торговые марки, в свою очередь, уже сообщили службе, что приняли результаты исследования в работу. Торговые площадки также были уведомлены. Они провели претензионную работу с поставщиками.

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