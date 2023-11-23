«Мы формулируем образы»: как научиться понимать скрытый смысл снов

Могут ли ассоциации стать ключом к разгадке ночных тайн?

Сны вызывают любопытство почти у каждого — существует множество сонников, а на каждый сюжет находятся сотни трактовок. Издание «Страсти» узнало у психолога Алены Макаровой, как во всем этом разобраться.

«Рациональный подход к природе сновидений появился более 120 лет назад, когда Зигмунд Фрейд сформулировал теорию бессознательного и связал его с тем, что мы видим по ночам», — сказала специалист.

Психолог отметила, что сны — лишь побочный продукт разрядки нейронов в фазе быстрого сна. Она подчеркнула, что вместе с ночью приходят и символы.

А это говорит о том, что для разных людей похожие сновидения будут иметь даже противоположные значения. Важно выделить основные элементы из сна и найти к ним ассоциации — они должны сложиться в единую картинку и рассказать о внутренних переживаниях.

«Для большего эффекта можно проговорить свой сон вслух от первого лица, описывая максимально красочно все, что вы видели и чувствовали. Дело в том, что именно при проговаривании мы формулируем образы в понятные нам формы и даем себе подсказки в толковании», — объяснила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про пять интересных теорий о наших сновидениях.