Стоим перед выбором: пять интересных теорий о наших сновидениях

Мозг формирует картинку в момент отдыха. Но что они означают?

Почти каждый человек на планете видит сны. Они могут быть абсурдными, сюрреалистичными и лишенными здравого смысла. Один сон может быть безумным, а другой вполне обыденным.

Древние греки считали, что сны — это послания богов и умерших предков. А китайцы же старались углядеть в них будущее.

Сновидения пытался понять и прояснить психолог Зигмунд Фрейд. Вода в его интерпретации обозначала рождение. Путешествия во сне обозначали смерть в реальной жизни. Одежда говорила о уязвимости. А мыши — о детях.

Теория эмоциональной регуляции сновидений

Эта теория связывает реальные переживания человека со сном. Например, ночью он может видеть, как бежит от кровожадного оборотня и перед ним встает развилка. Слева — крепость, в которой можно укрыться, а справа холм, на котором находится серебряный меч. В этот момент человек делает выбор.

А перед тем, как лечь спать его терзали мысли о смене работы. Вариант с крепостью означал остаться в зоне комфорта, а вариант с мечом предлагал уйти в новое место и получить возможность больше зарабатывать.

Теория эмоциональной регуляции говорит о том, что человек может решить свою проблему через сон. Так он даже будет защищен от внешних факторов.

Согласно этой теории, сны являются продолжением деятельности в бодрствующем состоянии. И посылает сигналы к решению насущной проблемы.

Гипотеза активации-синтеза

Согласно этой теории, мозг вырабатывает химические соединения и вплескивает их во сне. Он старается объединить эти выбросы в относительно связанную картинку. Таким образом сны становятся отходом для деятельности мозга.

Такую идею предложили психиатры Аллан Хобсон и Роберт Маккарли. По их мнению, мозг производит отчистку. И это формирует идеи, воспоминания, размышление и так далее.

Теория обработки информации

Эта теория позволяет взглянуть на сновидения с механической точки зрения. В ней мозг — это подобие компьютера, своеобразное устройство ввода-вывода, которое предназначено для конкретных задач и обучения.

Теория самоорганизующейся модели биологических систем вытекает из предыдущей

В этой идеи не рассматривается вопрос изучения содержания или значения сновидений. Но зато теория затрагивает изучение когнитивных процессов.

Здесь речь идет о том, что мы видим сны, которые идут от биологической системы человека и от его жизни. В этот момент мозг работает так, чтобы устранить все противоречия, связанные с переживаниями и воспоминаниями.

Теория симуляции угроз

Это очень интересная теория, в ней сон сравнивается с ролевой игрой, в которой показываются сценарии выживания. Согласно этой идеи ночью человека подготавливают у грядущим угрозам и испытаниям.

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