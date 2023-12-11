ТОП-5 лучших блюд из курицы на Новый год

Мясо птицы очень хороший вариант для торжественного стала. Что можно приготовить?
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov
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Новый год — это всегда праздничный стол с обширным выбором еды. Многие домохозяйки выбирают курицу, как блюдо, которое будет подано к столу. Издание KP.RU опубликовало лучшие рецепты из мяса птицы к Новому году.
Салат «Цезарь»
Этот салат не нуждается в представлении и для праздничного стола он очень подходит.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 грамм
- Салат айсберг — один кочан
- Сыр пармезан — 100 грамм
- Половина багета
- Помидоры черри — 200 грамм
- Чеснок — два зубчика
- Оливковое масло — три столовые ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца — две штуки
- Горчица — две чайные ложки
- Сыр пармезан — 50 грамм
- Лимонный сок — три столовые ложки
- Чеснок — два зубчика
- Оливковое масло — 60 миллилитров
- Соль, перец — по вкусу
Сначала нужно приготовить сухарики, которыми и славится «Цезарь». Для этого надо сделать специальное масло. Почистите чеснок и раздавите его в емкости, а потом следует залить все оливковым маслом.
Затем нарезаем багет на кубики и кладем его в противень, поливаем приготовленной смесью. В духовке сухарики стоит держать 10-15 минут.
Пока багет запекается, следует обработать куриное филе. Порежьте его на кусочки от семи до десяти сантиметров, посолите, поперчите, с двух сторон обжарьте и будет сказка. Только не забываем дать курице остыть.
И теперь переходим к коронному ингредиенту. Пора сделать фирменный соус. Для этого кипятим воду, затем убираем ее со огня и кладем в нее яйца и держим их там одну минуту. Затем даем им остынуть, а затем измельчаем блендером вместе с чесноком, лимонным соком и пармезаном.
Затем всю получившуюся красоту выкладываем на тарелку вместе с салатом айсберг, на вершине пирамиды должна находиться курица и томаты пармезан. А потом все это заливаем соусом.
Целая курица в духовке
Это базовое блюдо, которое подойдет для любого торжественного застолья. А готовить это блюло очень легко.
Ингредиенты
- Куриная тушка — одна штука
- Масло растительное — 50-70 миллилитров
- Розмарин — одна веточка или чайная ложка
- Чеснок — три зубчика
- Паприка сладкая — одна чайная ложка
- Смесь перцев — половина чайной ложки
- Соль — по вкусу
Сначала моем курицу и вытираем ее бумажными полотенцами. Затем в отведенной емкости смешиваем масло, раздавленный чеснок, специи и соль и обмазываем получившимся маринадом птицу. Дальше убираем курицу на всю ночь в холодильник.
Дальше проснулись, улыбнулись и положили курицу на противень в разогретую духовку. Примерно два часа и ваше блюдо готово. Только не забывайте поливать ее выделяющимся жиром.
Курица с картошкой
«Дешево и сердито» — это именно про это блюдо. И оно точно подойдет для праздничного стола.
Ингридиенты
- Курица — один килограмм
- Картофель — 700 грамм
- Майонез — 150 грамм
- Смесь перцев — половина чайной ложки
- Соль — по вкусу
Для начала чистим картошку и разрезаем ее на четыре части. Потом заправляем ее растительным маслом и специями. Далее берем окорочка, разделяем его на кусочки и добавляем майонез со специями. Затем производим крафт овощей и птицы, выкладываем в противень и выпекаем в духовке при 180 градусах около 40 минут.
Чахохбили
Это грузинское блюдо очень популярно и в России. И оно будет хорошо смотреться на праздничном столе.
Ингредиенты
- Куриная тушка — одна штука
- Помидоры — четыре штуки
- Сладкий перец — две штуки
- Лук репчатый — четыре штуки
- Томатная паста — две столовые ложки
- Острый перец — одна штука
- Чеснок — четыре зубчика
- Аджика — одна столовая ложка
- Соль, перец — по вкусу
- Кинза, петрушка — один пучок
Проводим, уже знакомые всем манипуляции. Моем курицу, затем сушим ее полотенцами и разрезаем на небольшие кусочки. В казане разогрейте масло и добавьте туда мясо птицы. Закройте емкость крышкой и тушите на медленном огне примерно 20 минут.
Далее отдельно пожарьте лук и отправляйте его к мясу и продолжайте тушить нашу смесь. Туда же добавьте томатную пасту и помидоры, порезанные на четыре части. Затем к курице добавьте соус. Перец следует нарезать соломкой, пожарить и также положить в казан. Туда же закиньте аджику и потушить это дело на медленном огне еще минут 20-30.
К уже приготовленному чахохбили добавьте рубленый чеснок и мелко порезанную зелень. Блюдо можно подавать через десять минут.
Шашлык из курицы в духовке
Обычно шашлык едят летом на даче, но его также можно подать к новогоднему столу.
Ингредиенты
- Куриное филе — 700 грамм
- Томатная паста — одна столовая ложка
- Сметана — четыре столовых ложек
- Болгарский перец — одна штука
- Цукини — одна штука
- Соль, перец, паприка — по вкусу
Рецепт шашлыка до жути прост. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, положите в емкость, потом его следует поперчить, посолить, также посыпьте его паприкой, обмажьте сметаной, потом все перемешиваем и отправляем на несколько часов в холодильник.
Овощи же нарежьте квадратиками. А деревянные шпажки предварительно намочите. Затем собираем шашлык и ставим в разогретую духовку на 30 минут.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какое блюдо нужно обязательно приготовить на этот Новый год.
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