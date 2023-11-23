В Мурманской области установили дополнительные КПП для проверки прибывающих

Решение принято в связи с большим потоком въезжающих со стороны Финляндии.

На въезде в Мурманскую область и на территории региона установили дополнительные КПП для проверки всех прибывающих на предмет легитимности. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, решение принято в связи с высоким скоплением и увеличением динамики приезжающих.

«В соответствии с решением оперативного штаба, поставлены дополнительные контрольно-пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Чибис добавил, что правоохранители и пограничники детально проверяют документы у иностранцев, которые прибывают в Мурманскую область, на предмет их легитимности.

«К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы (с Финляндией. — Прим. ред.) со стороны иностранных граждан. Она естественно пресечена», — рассказал Чибис.

Накануне сообщалось, что порядка 300 беженцев из Африки и стран Ближнего Востока оказались на морозе на границе с Финляндией. Сложившуюся ситуацию Чибис назвал гуманитарным кризисом. Российская сторона организовала для людей пункты обогрева с горячим чаем. При этом власти Финляндии их не принимают из-за опасений, что поток мигрантов хлынет в страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия закрывает все КПП с Россией, кроме одного. Шансов оказаться в Евросоюзе у искателей «лучшей жизни» все меньше, людей у границы — все больше.