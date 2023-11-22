Около 300 беженцев оказались на морозе на границе с Финляндией

Гуманитарной кризисом назвал ситуацию на границе с Финляндией губернатор Мурманской области. На КПП «Салла» за полярным кругом собрались примерно 300 беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию ЕС.

Некоторые провели там уже не одни сутки. Температура воздуха по ночам там опускается до минус 15 градусов, а в ближайшие часы обещают еще и сильную метель.

Российская сторона организовала для людей пункты обогрева с горячим чаем. Но по ту сторону им, кажется, совсем не рады — Финляндия не принимает.

Ситуация обострилась после того, как финны закрыли половину пропускных пунктов — сегодня могут закрыться и остальные. В самой Финляндии по этому вопросу возникли серьезные разногласия.

Предложение ужесточить меры отклонил вице-канцлер юстиции. Не одобряют закрытие финских КПП и в соседней Эстонии.

Там опасаются, что в таком случае поток мигрантов хлынет в их страну. Так, очередная группа беженцев попыталась прорваться в Эстонию через пункт в Нарве, но безуспешно.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит на границе России и Финляндии.