Миф или реальность? Могут ли грудные импланты лопнуть в самолете

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Хирург Вдовин развеял миф о том, что грудные импланты могут лопнуть в самолете

Миф или реальность? Могут ли грудные импланты лопнуть в самолете

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, возможно ли это на самом деле.

Зачастую можно услышать информацию о том, что грудные импланты могут лопнуть на большой высоте в самолете. На самом деле это маловероятно, но все же возможно. Об этом заявил пластический хирург Александр Вдовин изданию «Страсти».

«Чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло», — сказал доктор.

Вдовин указал, что подобная ситуация возможна только при условии, что имплант несертифицирован или не пригоден для использования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страшные ошибки совершают пластические хирурги. Людям после нередко приходится вновь обращаться к специалистам из-за допущенных в ходе операции ошибок Вдовину, например, часто приходилось исправлять последствия работы коллег. Чаще всего к нему обращаются после операции по изменению формы век и по подтяжке верхней губы.

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