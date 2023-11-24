Миф или реальность? Могут ли грудные импланты лопнуть в самолете

Пластический хирург Александр Вдовин рассказал, возможно ли это на самом деле.

Зачастую можно услышать информацию о том, что грудные импланты могут лопнуть на большой высоте в самолете. На самом деле это маловероятно, но все же возможно. Об этом заявил пластический хирург Александр Вдовин изданию «Страсти».

«Чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло», — сказал доктор.

Вдовин указал, что подобная ситуация возможна только при условии, что имплант несертифицирован или не пригоден для использования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие страшные ошибки совершают пластические хирурги. Людям после нередко приходится вновь обращаться к специалистам из-за допущенных в ходе операции ошибок Вдовину, например, часто приходилось исправлять последствия работы коллег. Чаще всего к нему обращаются после операции по изменению формы век и по подтяжке верхней губы.