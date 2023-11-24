МЧС предложило давать выходной россиянам, пострадавшим из-за стихийных бедствий

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

В министерстве отметили, что предложенные меры позволят защитить интересы граждан и работодателей, обеспечив им необходимое время для решения семейно-бытовых вопросов.

МЧС предложило давать выходной россиянам, пострадавшим из-за стихийных бедствий

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Sukhorukov

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Россиянам, пострадавшим из-за стихийных бедствий, предложили давать оплачиваемый выходной, чтобы граждане могли решить возникшие проблемы. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс».

Так, министерство предложило в законопроекте предоставить жителям России право на новые льготы, а именно дополнительный выходной с сохранением зарплат и отпуск без сохранения зарплаты сроком до пяти дней. Пострадавшим же будет считаться тот, что утратил имущество или сам пострадал в результате чрезвычайной ситуации.

«Реализация указанных направлений повысит социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности», — заявили в министерстве.

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