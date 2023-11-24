Три простых правила: как сделать так, чтобы желания исполнялись

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34 0

Для исполнения желаний нужно их визуализировать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Vineyard; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Мечты играют важную роль в судьбе человека и имеют сильное влияние на наше благополучие и счастье. Но порой они так и не претворяются в жизнь. Как сделать так, чтобы все сбывалось?

Исполнение желаний является важной частью в жизни каждого человека. Однако порой они не сбываются на протяжении многих лет. Хотя кажется — человек так сильно этого хочет. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал о трех правилах, благодаря которым самые заветные мечты непременно исполнятся.

Человек должен искренне и всей душой хотеть исполнения желания. Погружаясь в состояние, будто без этого его жизни не будет. Также важно визуализировать. К примеру, человек мечтает об определенной марке машины. Он, по словам экстрасенса, должен постоянно ходить в автосалон, смотреть на автомобиль. Или в интернете находить фото с ней. То же самое касается и встречи с каким-то человеком. Мечтающий должен постоянно находиться в поле зрения желаемого.

«Либо же, если у вас развит канал воображение, обязательно включайте воображение и визуализируйте, представляйте. Допустим, вы видите себя начальником отдела. Перед сном визуализируете себя в кресле начальника, который дает поручение, который что-то делает», — объяснил Харрис.

Третье же правило, которое поможет желанию сбыться — это понимание, что у человека есть право обладать желаемым.

«У многих людей есть синдром самозванца, который мешает обладать тем, что человек хочет и, например, многие говорят, что они не доросли до этой вещи. Такого не должно быть, должно быть четкое внутреннее понимание, что я этого достоин, это должно быть у меня», — подытожил специалист.

Если четко следовать этим трем правилам и ко всему прочему озвучивать желание, оно непременно исполнится.

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