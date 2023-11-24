Предвестник разрыва? Как раздельный сон влияет на отношения в паре

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 423 0

Психолог Зберовский: раздельный сон супругов может разрушить отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Каждому человеку, несомненно, нужно личное пространство. Но к чему желание отдых в разных спальнях может привести в семейной жизни?

Нырнуть под теплое одеяло, обнять своего милого и заснуть — бесценно. Однако с другой стороны, в своей собственной, отдельной кровати можно спокойно выспаться: никто не будет храпеть, класть руки или ноги и стаскивать одеяло. Но как раздельный сон может отразиться на взаимоотношениях супругов — в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

В первую очередь, как пояснил специалист, телесный контакт является важнейшей частью во взаимоотношениях супругов. Благодаря прикосновениям, партнеры чувствуют себя защищенными. Поэтому сон в одной постели, под одним одеялом, максимально отвечает базовым потребностям. Кроме того, семейное ложе является некой переговорной площадкой и, конечно, это место для способа синхронизации дня.

«В парах, где теплые отношения, наблюдается общение перед сном, совместный сон, прикосновения перед сном. Это базовая потребность брака, создающая ощущение его комфортности», — объяснил психолог.

Поэтому когда-то кто-то из партнеров выбирает раздельный сон, разрушается не только физическое, но и психологическое единство. Все это провоцирует конфликты, подозрения любимого человека в чем-либо.

«Поэтому в идеальных отношениях люди должны спать вместе и синхронизироваться в постели. Если начинаются „выходы“ из постели, то это связано с ухудшением отношений в паре или даже с появлением третьего человека», — добавил Зберовский.

Специалист добавил, что в данной теме есть и исключения. К примеру, если любимый человек сильно храпит или в семье родился ребенок, который требует круглосуточного внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на самом деле кроется за желанием «родить для себя».

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Предвестник разрыва? Как раздельный сон влияет на отношения в паре

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