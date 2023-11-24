Учует сразу: в России создали первую антивейп-систему

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«Известия»: в России создали первую антивейп-систему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt; 5-tv.ru

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Разработку уже тестируют в петербургской гимназии. Какие результаты?

В России создали устройство для борьбы с курением в школах. Это разработка петербургских ученых. Гаджет напоминает музыкальную колонку. Внутри — датчики. Они определяют вредные примеси. В первую очередь — глицерин, основной компонент жидкости для вейпов.

Если показатели выше нормы, девайс отправляет уведомление на телефон учителю или директору. Систему тестируют в одной из гимназий Петербурга. И по словам педагогов, прибор работает корректно, но не всегда оперативно.

Авторы проекта пообещали улучшить устройство. К идее создать гаджет их подтолкнула гибель петербургского подростка. Многие школьники ошибочно думают, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные.

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