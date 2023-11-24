Самое ценное: кто из звезд застраховал свои ягодицы и на сколько

Некоторые зарубежные знаменитости настолько гордятся своим телом, что сильно опасаются, а вдруг что. На такой случай они обезопасили себя.

Несомненно, для знаменитостей лицо и тело — это их визитная карточка. Поэтому к себе они относятся куда более трепетно, чем простые люди. Одни стараются по максимуму вложить в себя, тратя баснословные деньги на пластические операции, другие же идут дальше и страхуют свои определенные части тела. Издание 7Дней.ru рассказало, кто из звезд ходит с застрахованной попой, и какую сумму покроет компания, если с ягодицами что-то случится.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. www.globallookpress.com / Alec Michael

В следующем году певица и актриса Дженнифер Лопес отметит юбилей — ей исполнится 55 лет. Но мало кто, увидев ее эффектную внешность, даст ей такие цифры. И если сейчас никого не удивить пышными ягодицами, то в начале карьеры чего только не говорили: и пластику сделала, и страдает аномальным изгибом позвоночника. Но секрет ее форм просто — фитнес и наследственность. Поэтому на всякий случай она застраховала ягодицы. Сумма круглая — 800 миллионов долларов.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. www.globallookpress.com / IMAGO / RW

Актриса и модель Ким Кардашьян у большинства ассоциируется именно с выдающимися ягодицами. И если с ними вдруг что случится, знаменитость получит от страховой компании 21 миллион долларов. Сумма намного меньше, чем у Лопес, но все же.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг. www.globallookpress.com / Wiese / face to face

Поп-певица Кайли Миноуг не меньше Лопес и Кардашьян гордиться своим телом, поэтому также решила застраховать ягодицы. Но она в этом списке, пожалуй, меньше всех оценила свою пятую точку — всего на пять миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Дженнифер Лопес набросилась на фанатку.