Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Традиционное заседание состоялось в Кремле.

Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза российских загранучреждений и взаимодействие с соседями на постсоветском пространстве. Традиционное заседание состоялось в Кремле в пятницу, 24 ноября.

С докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На прошлых заседаниях Совбеза Путин затрагивал темы оборота оружия и безопасности в сфере IT. Особое внимание президент призывал обратить на проникновение оружия в Россию с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на октябрьском заседании Совбеза с Путиным обсуждались вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа.

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