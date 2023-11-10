Путин обсудил с членами Совбеза IT-безопасность в России

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопрос безопасности в сфере IT. Традиционное заседание состоялось в Кремле в пятницу, 10 ноября.

«У нас сегодня важный и очень актуальный не только для нашей страны, но и для нас в особенности, имея в виду текущую ситуацию, вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», — начал заседание Путин.

Докладчиком в ходе встречи стал директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

На прошлой встрече президента с Совбезом была затронута тема оборота оружия. Путин отмечал, что в Россию незаконным образом попадает оружие именно с территории Украины. В связи с этим он призвал продумать усиление мер безопасности и контроля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил членам Совбеза обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности.