Путин провел совещание с членами Совбеза

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Какие темы были на повестке дня?

Путин провел совещание с членами Совбеза

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание в видеоформате с членами Совета безопасности страны. Соответствующую информацию сообщили в Кремле.

Анонсировал встречу сегодня утром, 3 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О подробностях и предполагаемых темах встречи он не сообщал.

Как стало известно по итогам совещания, обсуждались вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа.

Прошлое заседание органа прошло 22 сентября в видеоформате. Глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества с иностранными партнерами.

14 сентября российский лидер и представители совещательного органа в Кремле обсудили развитие отношений с ближайшими соседями. На повестке дня были и вопросы отношений со странами дальнего зарубежья.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Антонов ответил на заявление госдепа США об участии Путина в саммите АТЭС.

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