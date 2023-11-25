Ребенок утонул во время тренировки в бассейне на Урале

В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки по плаванию. Как сообщили в региональной прокуратуре, трагедия произошла в небольшом городе Полевском.

Ничего не предвещало беды. В физкультурно-спортивном комплексе проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Последний, заметив ребенка под водой, достал его из воды и начал делать искусственное дыхание. Затем помощь ребенку продолжили оказывать медперсонал спортивного учреждения и прибывшая бригада скорой помощи. Однако спасти мальчика не удалось.

Как сообщило издание URA.RU, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и то, своевременно ли работники спортивного учреждения оказали помощь мальчику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница впала в кому после урока плавания.