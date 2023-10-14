«Мир остановился»: школьница впала в кому после урока плавания

Обычная спортивная тренировка обернулась серьезными проблемами для здоровья ребенка.

В Новосибирске десятилетняя девочка оказалась в коме на больничной койке после обычной тренировки в бассейне. Сейчас за выздоровление школьницы борются врачи.

По информации «НГС», рядовая тренировка закончилась для девочки серьезными проблемами со здоровьем. Мать девочки рассказала журналистам, что впервые ее дочь пожаловалась на головные боли, стоило лишь ей выйти из бассейна и вернуться в раздевалку. Уже в машине матери спортсменка заявила, что тренер якобы колотила ее по голове специальным шестом для страховки.

Обескураженная подробностями истязаний мать вернулась в спортивный комплекс, чтобы уточнить, есть ли в здании медик, а попутно выяснить, зачем тренер применяет настолько жесткие методы воспитания детей. Вместо вразумительных ответов она услышала лишь: не нравится, уходите.

Пока мать везла дочь в травмпункт, состояние школьницы ухудшилось. Запаниковавшая родительница вынуждена была вызвать «скорую помощь», которая сразу забрала ребенка в больницу. Уже спустя несколько часов девочка окажется в коме, а матери отдадут ее личные вещи.

«Довезли ее до больницы, забрали. Я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме. Мир у меня остановился», — рассказала безутешная женщина.

В итоговом заключении врачи написали: у Ариадны диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, она действительно впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ. После реанимации ее перевели в нейрохирургическое отделение. Из больницы выписали в начале октября.

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