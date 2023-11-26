Задувает свечи или раздувает пожар мировой войны? Поздравление Байдена разошлось на мемы

В Сети обсуждают подарок американскому президенту на день рождения.

Америка не намерена завершать ближневосточный конфликт, так как пока не извлекла из него максимальной выгоды, а выгода эта одна — сохранение собственного мирового господства.

Джо Байден опубликовал большую статью в The Washington Post, где изложил претензии на мировое господство более, чем простым языком: «Америка важнейшая страны, мы лидеры и лидерами будем». И так далее. И, если при чтении этих строк представлять себе все эти авианосные группы, высотки Уолл-стрит, мощные машины, накачанных морпехов, статую Свободы, звездно-полосатый флаг, то все действительно звучит впечатляюще.

Но ведь это слова глубокого пенсионера, который не может толком управлять собственным телом и разумом. В какой момент он придумал эту речь? Когда здоровался с пустотой? Или пока спотыкался на лестнице? Давайте сейчас процитируем его статью, что получится: «Соединенные Штаты — важнейшая страна. Мы мобилизуем усилия союзников и партнеров на пути к более светлому будущему. Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет играть руководящую роль». Звучит по-другому, согласитесь.

Байдену на этой неделе исполнился 81 год, и он готов идти на второй срок, так чтобы закончить карьеру в 86 лет. Нет, есть, конечно, руководители государств и постарше — король Саудовской Аравии, король Норвегии, президент Камеруна, но они не мнят себя лидерами мира, работают потихонечку, по мере сил.

На день рождения Байдену на работе подарили торт, на котором едва хватило места под все свечки. Они стояли так плотно и полыхали так ярко, что фотографию разобрали на мемы, главная тема которых, а Байден задувает свечи или раздувает пожар мировой войны?