Бегут как от огня: почему Зеленский стал токсичным персонажем
Сразу несколько политиков — лидеров стран ЕС потеряли пост после поддержки Киева
Фото, видео: ROB ENGELAAR / ТАСС; 5-tv.ru
Череда увольнений накрыла страны Европы: с постов уходят те, кто больше всех общался с Зеленским.
Зеленский стал абсолютно токсичным персонажем. На нем как будто проклятие: кто больше всех с ним общается — уходит с политической арены.
Помните Бориса Джонсона из Британии, Санну Марин из Финляндии? Пана Моравецкого из Польши? Теперь в компанию неудачников добавился Марк Рютте: его партия проиграла «укроскептику» Герту Вилдерсу. И теперь он будет формировать правительство Нидерландов. Страшный сон либералов из Брюсселя.
Впрочем, к политической изоляции Зеленскому не привыкать. Еще в сентябре 2023-го его стали сторониться коллеги. Во время выступления Зеленского зал Генассамблеи ООН заполнен максимум на треть. В речи — ностальгия по арсеналу ядерных ракет, которым Киев обладал во времена Советского Союза. За этим Зеленский пытается прятать громкий скандал с соседями. Президент Польши Дуда в последнее время сравнивает Украину с утопленником, который тянет всех на дно.
Ранее 5-tv.ru писал, почему визит главы Пентагона в Киев назвали концом для Зеленского.
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