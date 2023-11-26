«Как писающая собачка»: балерина Волочкова попала в очередной скандал

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Посетители нового шоу с участием Волочковой раскритиковали постановку

«Как писающая собачка»: балерина Волочкова попала в очередной скандал

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Чем российская звезда опять провинилась перед почитателями ее таланта?

Пользователи сети массово критикуют заслуженную артистку РФ Анастасию Волочкову за новую поставку с ее участием. Зрители жалуются, что свет на сцене ослепляет зрителей, а представлению явно не хватает профессионального режиссера.

Посетители шоу отмечали, что картинки на экране вместе с музыкой «навевали мысль, что скоро зрителей начнут варить в котле». А единого сюжета у танца не было вообще.

«Собрав в хореографических номерах все клише композиции танца. Не несет никакой смысловой нагрузки или эстетического наслаждения. Все очень плохо», — заявляли посетители.

По мнению гостей, то, что делала Волочкова, вообще нельзя назвать танцем. Она «просто ходила по сцене как страус и периодически задирала ноги как писающая собачка».

«Мои соседи по залу, кто ржал, кто плевался и матерился, кто просто не выдержал и ушел с середины», — отмечали в комментариях.

Первые зрители начали покидать представление спустя 40 минут после начала. Публика осталась крайне недовольна шоу и, не стесняясь, освистывала Волочкову.

«Это самое ужасное, что только могло произойти. <…> Бездарность и неуважение к зрителю с первых минут», — уверены злопыхатели.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова поделилась новостями о скором замужестве. Правда, церемония состоится по сценарию новой постановки.

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