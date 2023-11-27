Свадьба в местных традициях: на ВДНХ прошел день Нижегородской области

Эфирная новость 28 0

На ВДНХ на выставке-форуме «Россия» прошел день Нижегородской области

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Гостей встречали ярмарочными гуляниями.

На грандиозной выставке «Россия» на ВДНХ сегодня технический перерыв, сотрудники обновляют стенды. Готовятся ко дню одного из регионов Приволжского федерального округа — Пермского края.

А накануне аншлаг был на экспозиции, посвященной одному из крупнейших регионов Центральной России — Нижегородской области. Гостей встречали ярмарочными гуляниями и выставкой народных художественных промыслов. Как отметил губернатор Глеб Никитин, регион продолжает динамично развиваться, и при этом имеет богатое прошлое. С ним связаны многие выдающиеся деятели в истории нашей страны.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
«Выстрел в спину» — Медведчук о предательстве Зеленского Западом
12:33
«Фокус должен сместиться»: в США призвали сменить стратегию Запада в конфликте на Украине
12:29
Есть риски? Может ли поздняя беременность вызвать рак
12:13
«Он больной насквозь»: Иван Охлобыстин о состоянии Ефремова
12:00
Свадьба в местных традициях: на ВДНХ прошел день Нижегородской области
11:57
«Идея призрачна»: в США поставили крест на планах Украины

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд