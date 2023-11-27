Свадьба в местных традициях: на ВДНХ прошел день Нижегородской области

Гостей встречали ярмарочными гуляниями.

На грандиозной выставке «Россия» на ВДНХ сегодня технический перерыв, сотрудники обновляют стенды. Готовятся ко дню одного из регионов Приволжского федерального округа — Пермского края.

А накануне аншлаг был на экспозиции, посвященной одному из крупнейших регионов Центральной России — Нижегородской области. Гостей встречали ярмарочными гуляниями и выставкой народных художественных промыслов. Как отметил губернатор Глеб Никитин, регион продолжает динамично развиваться, и при этом имеет богатое прошлое. С ним связаны многие выдающиеся деятели в истории нашей страны.